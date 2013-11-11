Подробности аварии на Вагонке, где перевернулся автомобиль (ФОТО)

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, молодой человек 1990 года рождения с водительским стажем 3 года, на перекрестке улиц Окунева и Вагоностроителей столкнулся с ГАЗ-31105 под управлением водителя 1972 года рождения. В результате аварии Волга перевернулась и при опрокидывании наехала на пешехода, находившегося на тротуаре.