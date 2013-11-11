Подробности аварии на Вагонке, где перевернулся автомобиль (ФОТО)
11 ноября 2013, 16:40Происшествия
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Напомним, 9 ноября в 23:10 в Нижнем Тагиле на Вагонке произошла серьезная авария.
Водитель автомобиля ВАЗ-2110, молодой человек 1990 года рождения с водительским стажем 3 года, на перекрестке улиц Окунева и Вагоностроителей столкнулся с ГАЗ-31105 под управлением водителя 1972 года рождения. В результате аварии Волга перевернулась и при опрокидывании наехала на пешехода, находившегося на тротуаре.
Травмы получили водитель автомобиля ВАЗ-2110 (СГМ, ушибы головы, шеи, спины; после оказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ №1 отпущен домой) и пешеход, мужчина 1993 года рождения (ушиб грудины, тупая травма живота, ссадины коленных суставов; госпитализирован в ЦГБ №1).
Фото Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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