В выходные в Нижнем Тагиле на Вагонке произошла авария-перевертыш
11 ноября 2013, 08:59Происшествия
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В субботу 9 ноября около 23:00 в Нижнем Тагиле на Вагонке произошла серьезная авария, в результате которой перевернулась машина.
Очевидцы рассказывают, что это случилось в районе пересечения улиц Окунева и Вагоностроителей. Пока точно неизвестно, как разворачивались события, но люди говорят, что есть пострадавший пешеход. К слову, в этом ДТП все живы, о полученных травмах станет известно чуть позднее.
Добавим, среди учтаников ДТП есть Волга, которая и перевернулась - машину вынесло на пешеходную часть. Кроме того, сбит светофор. Конечно, монтаж будет произведен заново, но пока он не восстановлен, это создаст определенные неудобства для водителей.
В паблике «Типичный тагильчанин» пользователи выложили видео последствий аварии, когда на месте работали оперативные службы, а также несколько фотографий происшедшего:
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