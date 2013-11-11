В выходные в Нижнем Тагиле на Вагонке произошла авария-перевертыш

Очевидцы рассказывают, что это случилось в районе пересечения улиц Окунева и Вагоностроителей. Пока точно неизвестно, как разворачивались события, но люди говорят, что есть пострадавший пешеход. К слову, в этом ДТП все живы, о полученных травмах станет известно чуть позднее.

Добавим, среди учтаников ДТП есть Волга, которая и перевернулась - машину вынесло на пешеходную часть. Кроме того, сбит светофор. Конечно, монтаж будет произведен заново, но пока он не восстановлен, это создаст определенные неудобства для водителей.

В паблике «Типичный тагильчанин» пользователи выложили видео последствий аварии, когда на месте работали оперативные службы, а также несколько фотографий происшедшего: