В выходные в Нижнем Тагиле сбили девочку 2005 года рождения (ФОТО)
ДТП произошло 9 ноября в 11:45, когда водитель Ford Focus, мужчина 1988 года рождения, на улице Черных около дома №7 допустил наезд на девочку-пешехода.
Как сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ребенок переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В итоге девочку госпитализировали с травмой: перелом левой голени.
Дети младшего школьного возраста не способны обеспечить свою безопасность на дороге, они не владеют навыками безопасного поведения на дороге. Младшие школьники нуждаются в сопровождении взрослых. Находите возможность проводить детей в школу и встретить их после занятий. При сопровождении ребенка соблюдайте правила перехода проезжей части, комментируйте свое поведение и объясняйте детям опасность нарушения Правил дорожного движения. Помните: когда ваш ребенок пойдет по дороге самостоятельно, он будет вести себя так, как его научили вы. Если вы на дороге законопослушны, то будущее вашего ребенка безопасно, - напоминают в ГИБДД.
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