В выходные в Нижнем Тагиле сбили девочку 2005 года рождения (ФОТО)

Дети младшего школьного возраста не способны обеспечить свою безопасность на дороге, они не владеют навыками безопасного поведения на дороге. Младшие школьники нуждаются в сопровождении взрослых. Находите возможность проводить детей в школу и встретить их после занятий. При сопровождении ребенка соблюдайте правила перехода проезжей части, комментируйте свое поведение и объясняйте детям опасность нарушения Правил дорожного движения. Помните: когда ваш ребенок пойдет по дороге самостоятельно, он будет вести себя так, как его научили вы. Если вы на дороге законопослушны, то будущее вашего ребенка безопасно, - напоминают в ГИБДД.