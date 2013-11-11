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В выходные в Нижнем Тагиле сбили девочку 2005 года рождения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В выходные в Нижнем Тагиле сбили девочку 2005 года рождения (ФОТО)

11 ноября 2013, 16:50Происшествия
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