46-летний дайвер утонул в бассейне «Калинец» в Екатеринбурге

В бассейне «Калинец» на Эльмаше в Екатеринбурге утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 10 ноября. Дайвер нырял, задерживая дыхание на длительное время. После того, как мужчина нырнул в очередной раз, инструкторы заметили, что он дольше обычного задержался под водой. Когда пострадавшего подняли на поверхность, он не подавал признаков жизни, сообщает Е1.ru.