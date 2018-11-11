46-летний дайвер утонул в бассейне «Калинец» в Екатеринбурге
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вечером 10 ноября во время занятий дайвингом в бассейне «Калинец» в Екатеринбурге утонул 46-летний посетитель.
Сюжеты: Екатеринбург
В бассейне «Калинец» на Эльмаше в Екатеринбурге утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 10 ноября. Дайвер нырял, задерживая дыхание на длительное время. После того, как мужчина нырнул в очередной раз, инструкторы заметили, что он дольше обычного задержался под водой. Когда пострадавшего подняли на поверхность, он не подавал признаков жизни, сообщает Е1.ru.
Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину гибели посетителя бассейна.
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