Два человека пострадали в пожаре в санкт-петербургском гипермаркете «Лента»

10 ноября в Санкт-Петербурге загорелась крыша гипермаркета «Лента». Из-за большой площади распространения огня кровля здания обрушилась. Пожару присвоили третий ранг сложности, для тушения на место происшествия направили 12 единиц спецтехники и 54 человека личного состава.

Из здания были эвакуированы 50 человек персонала и 50 покупателей, пострадало 2 человека. Мужчина, который является сотрудником гипермаркета, получил травму позвоночника после прыжка с высоты. Его состояние оценивается, как относительно удовлетворительное. Женщина-посетитель отравилась дымом, но была отпущена медиками домой без госпитализации.

После того как открытый источник огня был ликвидирован, спасатели приступили к разбору завалов и проливу обрушившейся кровли. Представители «Ленты» заявили, что проверка пожарных систем проводилась в октябре, а в МЧС подтвердили, что сигнализация и системы пожаротушения сработали в штатном режиме.

Видео Видео: The Caucasus Post, youtube.com/channel/UCE4hvWSl3CkWMAy3WZEqrGA