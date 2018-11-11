Годовалая девочка скончалась после ДТП в Берёзовском

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10 ноября в 22:35 в Березовском произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла годовалая девочка.
10 ноября в 22:35 в Березовском на улице Красных Героев, 2/Д произошло столкновение двух иномарок. Водитель автомобиля марки Форд Фокус 1974 года рождения, выезжая на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Ауди А4, за рулём которого находился мужчина 1988 года рождения.
В результате аварии пострадали пассажиры Ауди: женщина 1985 года рождения и девочка 2017 года рождения. Они были доставлены в Центральную городскую больницу.
11 ноября от полученных в дорожно-транспортном происшествии травм годовалая девочка скончалась.
В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.
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