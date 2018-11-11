Годовалая девочка скончалась после ДТП в Берёзовском

10 ноября в 22:35 в Березовском на улице Красных Героев, 2/Д произошло столкновение двух иномарок. Водитель автомобиля марки Форд Фокус 1974 года рождения, выезжая на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Ауди А4, за рулём которого находился мужчина 1988 года рождения.