Пешеход был сбит насмерть ночью на неосвещенном участке дороги в Нижнем Тагиле
11 ноября около 2:30 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле пешеход погиб под колесами автомобиля марки Deawoo Nexia.
11 ноября в 2:30 в Нижнем Тагиле произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля «Deawoo Nexia, направляясь со стороны улицы Кулибина в сторону улицы Фестивальная, возле дома №13 на Восточном шоссе допустил наезд на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части дороги, не имея на одежде светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Водитель автомобиля получил незначительную травму, ему назначено амбулаторное лечение. Процедура освидетельствования подтвердила, что водитель в момент наезда был трезв.
На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые произвели осмотр транспортного средства и места происшествия, а также установили личности водителя и погибшего пешехода, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.