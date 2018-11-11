Пешеход был сбит насмерть ночью на неосвещенном участке дороги в Нижнем Тагиле

11 ноября в 2:30 в Нижнем Тагиле произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля «Deawoo Nexia, направляясь со стороны улицы Кулибина в сторону улицы Фестивальная, возле дома №13 на Восточном шоссе допустил наезд на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части дороги, не имея на одежде светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.