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«ВАЗ-2114» вылетел в кювет на трассе Нижний Тагил - Верхняя Салда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ВАЗ-2114» вылетел в кювет на трассе Нижний Тагил - Верхняя Салда

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: Антон Черных/ vk.com/id98842647
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