«ВАЗ-2114» вылетел в кювет на трассе Нижний Тагил - Верхняя Салда

10 ноября в районе 16:00 на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда у поворота на посёлок Свободный автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел в кювет.

Мы ехали мимо в четыре часа вечера, примерно. Стояли сотрудники ДПС, пожарный автомобиль и две кареты скорой помощи. Машина была в кювете. У неё были помяты передний и задний бампера, а также повреждена левая сторона,рассказала TagilCity.ru очевидец по имени Дарья.

В одной из машин скорой помощи Дарья увидела девочку 4-5 лет. Внешне заметные повреждения у ребёнка отсутствовали. Чуть позже видео с места аварии появилось в сообществе «ТИПИЧНАЯ САЛДА» от пользователя Антон Черных.

Видео Видео: Антон Черных, vk.com/id98842647