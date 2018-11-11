«ВАЗ-2114» вылетел в кювет на трассе Нижний Тагил - Верхняя Салда
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: Антон Черных/ vk.com/id98842647
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У поворота на посёлок Свободный на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Очевидцы сообщают, что в салоне машины находилась девочка в возрасте от 4 до 5 лет. Ребёнок, по имеющейся информации, повреждений не получил.
Сюжеты: Пригород
10 ноября в районе 16:00 на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда у поворота на посёлок Свободный автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел в кювет.
Мы ехали мимо в четыре часа вечера, примерно. Стояли сотрудники ДПС, пожарный автомобиль и две кареты скорой помощи. Машина была в кювете. У неё были помяты передний и задний бампера, а также повреждена левая сторона,рассказала TagilCity.ru очевидец по имени Дарья.
В одной из машин скорой помощи Дарья увидела девочку 4-5 лет. Внешне заметные повреждения у ребёнка отсутствовали. Чуть позже видео с места аварии появилось в сообществе «ТИПИЧНАЯ САЛДА» от пользователя Антон Черных.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Антон Черных, vk.com/id98842647
Подробности и причины аварии остаются неизвестными. Комментарии от сотрудников ГИБДД на данный момент не поступили.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей