Нижнетагильские конфеты «Евгеша» запретили ввозить и продавать в Белоруссии
В Белоруссии запретили продажи конфет «Евгеша», которые производит в Нижнем Тагиле компания KDV. На сайте госкомитета по стандартизации Белоруссии сообщается, что данное ограничение вступит в законную силу 14 ноября этого года.
Также по данным Госстандарта республики Беларусь, в масложировом сырье конфет «Евгеша» в 6 раз превышено содержание массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот (11,9%, при максимально допустимом значении 2,0%)
Начальник отдела контроля качества «КДВ Нижний Тагил» Наталья Митковская рассказала TagilCity.ru, что партия конфет действительно была изъята в Белоруссии, но официально компанию об этом пока не уведомили.
Мы не получили ни протокола, ни постановления о задержании продукции и блокировке декларации. Нас уведомили только устно. Сейчас мы сдаём нашу продукцию на повторные лабораторные исследования,рассказала Митковская TagilCity.
Также, по её мнению, блокировать декларацию из-за одной пробы — неправильно. Нужны дополнительные исследования. Над решением этого вопроса сейчас работают юристы компании KDV в офисе в Минске.
Как пишет «Коммерсантъ», в список опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Белоруссии, попали также печенье «Купелька», производимое компанией «Акульчев», и халва «Zolotoi Vek» из Украины.