Нижнетагильские конфеты «Евгеша» запретили ввозить и продавать в Белоруссии

Также по данным Госстандарта республики Беларусь, в масложировом сырье конфет «Евгеша» в 6 раз превышено содержание массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот (11,9%, при максимально допустимом значении 2,0%)

Начальник отдела контроля качества «КДВ Нижний Тагил» Наталья Митковская рассказала TagilCity.ru, что партия конфет действительно была изъята в Белоруссии, но официально компанию об этом пока не уведомили.

Мы не получили ни протокола, ни постановления о задержании продукции и блокировке декларации. Нас уведомили только устно. Сейчас мы сдаём нашу продукцию на повторные лабораторные исследования,рассказала Митковская TagilCity.

Также, по её мнению, блокировать декларацию из-за одной пробы — неправильно. Нужны дополнительные исследования. Над решением этого вопроса сейчас работают юристы компании KDV в офисе в Минске.