В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме трупа человека
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: Е1.ru
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Сегодня утром в Екатеринбурге на Макаровском мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела. На месте работают сотрудники СК и полиции, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На одном из пролетов моста на канате подвешено нечто, завернутое в черный полиэтиленовый пакет, и напоминающее по форме человеческое тело. Является ли находка трупом, либо это чья-то шутка — пока неизвестно. Однако на место уже выехали силовики.
Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга проводится доследственная проверка,сообщили в СК.
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На пакете также имеются надписи. Как сообщает корреспондент издания, издалека их прочитать не удалось.
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