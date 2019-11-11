В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 11 ноября утром. Женщину и двоих детей обнаружили под окнами жилого дома на улице Чичерина. Женщина и один из детей погибли на месте. Второй ребенок — шестилетний мальчик — госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами. Как сообщает РЕН-ТВ, перед смертью женщина вызвала скорую помощь, однако не открыла медикам дверь.