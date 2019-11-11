В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело возбуждено в Москве после падения из окна многоэтажки женщины с двумя детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.
Инцидент произошел 11 ноября утром. Женщину и двоих детей обнаружили под окнами жилого дома на улице Чичерина. Женщина и один из детей погибли на месте. Второй ребенок — шестилетний мальчик — госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами. Как сообщает РЕН-ТВ, перед смертью женщина вызвала скорую помощь, однако не открыла медикам дверь.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и опрашивают очевидцев.
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