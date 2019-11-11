В Нижнем Тагиле по пути от друзей пропал 21-летний парень
Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: страница Егора Алерборна ВКонтакте
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В Нижнем Тагиле разыскивается 21-летний Егора Алерборн, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодой человек пропал вечером 8 ноября по пути домой, когда возвращался от друзей с проспекта Мира. Мама Егора заявила о его пропаже в полицию. По её словам, сын никогда не пропадал так надолго.
Сейчас полицейские проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения и изучают последние звонки пропавшего парня.
В вечер пропажи Егор был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы и чёрные кроссовки в сетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
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