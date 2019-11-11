В Нижнем Тагиле сгорели офис и автомобиль

10 ноября на улице Красноармейской произошел пожар в трехэтажном административном здании. На первом этаже в офисном помещении загорелся холодильник, площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении огня принимали участие четыре сотрудника МЧС на двух единицах техники.

Ночью с 10 на 11 ноября в Нижнем Тагиле на улице Юности на площади два квадратных метра горел моторный отсек автомобиля ВАЗ-2109. С огнем боролись пять сотрудников МЧС на двух единицах техники.