В Нижнем Тагиле сгорели офис и автомобиль
Сегодня, 09:19ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле сгорели автомобиль на улице Юности и офисное помещение на улице Красноармейской, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 ноября на улице Красноармейской произошел пожар в трехэтажном административном здании. На первом этаже в офисном помещении загорелся холодильник, площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении огня принимали участие четыре сотрудника МЧС на двух единицах техники.
Ночью с 10 на 11 ноября в Нижнем Тагиле на улице Юности на площади два квадратных метра горел моторный отсек автомобиля ВАЗ-2109. С огнем боролись пять сотрудников МЧС на двух единицах техники.
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