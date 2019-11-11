В Нижнем Тагиле во время очистных работ найден снаряд
Вчера, 22:52ПроисшествияФото: Группа Вконтакте "Тагилдорстрой"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во время работ по очистке водопропускной трубы на улице Трудовая рабочими был найден снаряд, сообщается в группе Вконтакте МУП «Тагилдорстрой».
Сюжеты: Нижний Тагил
На место прибыли саперы ОМОНА. После проверки выяснилось, что это корпус минометной мины без взрывателя.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Опасности боеприпас не представляет. Эвакуация и обезвреживание не потребовались.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей