«Был сутра не в духе»: на Урале пьяный мужчина отправил случайного прохожего в кому

Напомним, в конце июня в больнице Асбеста скончался 33-летний местный житель. Между ним и компанией молодых людей произошел конфликт на фоне распития спиртных напитков. В сеть попало видео избиения мужчины. Он шел по аллее Победы в одних штанах, шатаясь. В какой-то момент он начал сильно размахивать руками и кричать не детей. Несколько стоящих неподалеку молодых людей сделали замечание, после чего пострадавший подошел к ним и начал толкаться. Молодые люди несколько раз ударили его, а позднее один из них обхватил мужчина за грудь и уронил на землю. Пострадавший перестал двигаться. Через несколько дней он скончался в больнице.