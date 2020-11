«Был сутра не в духе»: на Урале пьяный мужчина отправил случайного прохожего в кому

В Реже 28-летний мужчина избил случайного прохожего. В результате он впал в кому. Причин для конфликта не было. Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Обвиняемый шел мимо магазина, где ему навстречу попался 38-летний незнакомец. Он внезапно напал на мужчину и ударил его кулаком по голове. В результате потерпевший упал. После этого обвиняемый продолжил наносить лежащему на земле мужчине множественные удары ногами. Избиение 28-летний мужчина прекратил только тогда, когда вокруг стали собираться люди, и он решил скрыться с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавший на данный момент находится в коме. Обвиняемый в тот день с утра был, что называется, не в духе, поругался со своими близкими, употребил спиртное, после чего вступил с несколькими гражданами в словесный конфликт на улице. Впоследствии он направился к указанному магазину, где и повстречал потерпевшего, на котором, по существу, решил сорвать накопившуюся за день злобу,сообщил руководитель Режевского межрайонного следственного отдела СКР Юрий Палкин. Video: СУ СК по Свердловской области На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Напомним, в конце июня в больнице Асбеста скончался 33-летний местный житель. Между ним и компанией молодых людей произошел конфликт на фоне распития спиртных напитков. В сеть попало видео избиения мужчины. Он шел по аллее Победы в одних штанах, шатаясь. В какой-то момент он начал сильно размахивать руками и кричать не детей. Несколько стоящих неподалеку молодых людей сделали замечание, после чего пострадавший подошел к ним и начал толкаться. Молодые люди несколько раз ударили его, а позднее один из них обхватил мужчина за грудь и уронил на землю. Пострадавший перестал двигаться. Через несколько дней он скончался в больнице.

