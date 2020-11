На свердловской трассе в ДТП погиб житель Кушвы

Сегодня на 221 километре автотрассы Екатеринбург-Серов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а еще один получил травмы различной степени тяжести, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу Нижнетуринска. У него диагностирован перелом бедра и стопы, а также другие травмы. Для установления причин и обстоятельств ДТП на место происшествия выезжала следственно- оперативная группа территориального ОВД и лично начальник ГИБДД Качканара майор Михаил Турицын. Горелых сообщает, что сообщение о ДТП поступило от очевидцев. Предварительно, водитель автомашины ВАЗ-211340, 1992 года рождения, допустил занос транспортного средства, при этом он столкнулся с двигающимся по встречной полосе «Шевроле Авео», которым управлял мужчина 1991 года рождения. Водитель ВАЗа, житель Кушвы, от полученных травм скончался. Его водительский стаж составляет шесть лет. Водитель иномарки, житель Лесного, получил серьезные травмы, врачи борются за его жизнь. В момент ДТП пассажиров в обоих транспортных средствах не было. Ответ на вопрос о наличии алкоголя в крови у обоих участников ДТП даст медицинское заключение. По итогам разбирательства органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Напомним, 9 ноября в Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил 70-летнюю женщину-пешехода у Строительного техникума. Она переходила проезжую часть в девяти метрах от пешеходного перехода. Водитель направлялся на вокзал, чтобы выехать в рейс. В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода у техникума

