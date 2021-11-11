Человеческие останки нашли рабочие во время рытья траншеи в Артемовском

Человеческие останки нашли рабочие во время рытья траншеи в Артемовском
Человеческие останки нашли рабочие во время рытья траншеи в Артемовском
Сегодня, 17:21ПроисшествияФото: 1MI
На человеческие останки наткнулись рабочие водоснабжающей организации в Артемовском во время копки траншеи. Оно было сделано несколько лет назад.

Траншея вскапывается в обход труб, которые пролегают по огородам собственников на улице 70 лет Октября. Днем 9 ноября водитель экскаватора на глубине в 2 метра наткнулся на человеческие останки.

О находке рабочие сообщили начальнику ООО «Экология» Евгению Исакову и в полицию, пишут «Егоршинские вести».

На место приезжали сотрудники следственного отдела и криминалисты, сообщили в пресс-службе ОМВД. Останки были забраны на экспертизу.

Правоохранители выяснят, когда и как похоронили человека, а также установят, было ли на этом месте кладбище. Кроме того, будет выяснятся есть ли криминальные следы на найденных костях.

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