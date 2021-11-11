Приговор теще, 40-летний педофил и люксовое ДТП – главные происшествия на Урале

В Челябинске трупы находят в багажниках и на балконах, в Перми ударом ножа закончилось знакомство с родителями, а в Екатеринбурге орудуют горе-воры и педофилы - подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

Когда ни украсть, ни покараулить 14 лет колонии получил свердловчанин, ударивший ножом в грудь 82-летнюю знакомую старушку за отказ дать ему деньги. Пенсионерка давно знала своего обидчика, мужчина был вхож к ней в дом – периодически свердловчанин помогал бабушке за небольшую плату. Однажды злоумышленник пришел к старушке с требованием дать ему денег, но получил отказ. Разгневанный уралец несколько раз ударил женщину ножом в грудь, схватил ее телефон и скрылся. Медиков и полицию вызвали родственники пенсионерки – они были в соседней комнате во время конфликта, а также пытались остановить злоумышленника. Бабушка осталась жива, ее жизни ничто не угрожает. Права народная мудрость – доверяй, но проверяй. После ссоры из-за 100 рублей пенсионерка проломила тростью череп знакомой на Урале Еще один грабитель остался ни с чем после попытки «взять» банк. Объектом притязаний свердловчанина стал офис «АК-Барса» в Екатеринбурге. То ли сотрудники банка отказались давать уральцу кредит, то ли наоборот дали под слишком большой процент, но мужчина попытался решить свои финансовые проблемы старым как мир способом – ограбить банк. «На дело» злоумышленник пошел подготовленный – в маске и с пистолетом (как говорят очевидцы). Придя в контору, свердловчанин «шмальнул» в воздух и потребовал выдать ему валюту. После чего кассир нажала тревожную кнопку. Грабитель попытался выломать дверь в кассу, но и здесь потерпел неудачу. Теперь его разыскивает полиция. Знакомство с родителями или присмотритесь к своей родне В Екатеринбурге 40-летний рецидивист на протяжении четырех месяцев насиловал 9-летнюю дочь своей сожительницы. Ребенок рассказал обо всем матери недавно – женщина тут же «накатала заяву» на любовника, теперь ему грозит до 20 лет колонии. Причем, девушка знала, что ее новый бойфренд уже был неоднократно судим, причем один из сроков он получил за изнасилование несовершеннолетней. В таких ситуациях всегда возникает один и тот же вопрос – чем думала мать девочки, и куда она смотрела? Фото: 1MI Поножовщиной закончилось знакомство с родителями в Нытве Пермского края. Местный житель пришелся не по нраву отчиму своей пассии – жениху сначала досталось словесно, а потом еще и нож прилетел в грудь. Отца невесты скрутили и передали приехавшим на вызов оперативникам. В мире и так высокий процент разводов и одиноких незамужних дам, так чем руководствуются такие отцы, которые отпугивают потенциальных женихов, размахивая ножом? Или под забором у дома очередь из претендентов на руку и сердце выстроилась? Жених находится в больнице в тяжелом состоянии. Суровые челябинцы хранят трупы на балконах и в багажниках авто Тело 13-летней школьницы из Челябинска нашли на балконе многоэтажки Калининского района. Семиклассница, по версии правоохранителей, покончила с собой. Пока у следователей есть две версии – суицид и доведение до него. СК начал проверку. Фото: 1MI А в городе Карабаш той же Челябинской области нашли тело местной жительницы в багажнике легковушки. На шее жертвы были следы от удушья, а рот – заклеен скотчем. Следователям удалось установить личность главного подозреваемого – это зять женщины. Именно в его машине, на которой он подрабатывал таксистом, нашли тело убитой. Мужчину объявили в розыск. Фото: 1MI ДТП класса «люкс» или продам фару для покупки нового ВАЗа В центре Екатеринбурга произошло многомиллионное ДТП - Bentley и ВАЗ-2114 не поделили дорогу. Как в том анекдоте про мерседес и запорожец, только платить будет владелец иномарки. По словам очевидцев, водитель Bentley при повороте налево не заметил (еще бы) отечественную легковушку и протаранил продукт отечественного автопрома. Удар был такой силы, что сработала подушка безопасности (не в «четырке», конечно). У обоих водителе медики диагностировали ЧМТ и сотрясение головного мозга. Очевидцы происшествия не удержались от комментариев – от «так выглядит продажа почки» до «водителю Bentley придется продать фару, чтобы водитель ВАЗа купил себе новую девятку». Фото: E1.ru Не повезло и пассажирам другого транспортного средства – на этот раз воздушного. Больше 20 часов свердловчане ждали вылета из Хургады в Екатеринбург. Рейс задержали из-за поломки самолета. Кстати, лететь уральцы должны были судном компании S7 – нет, никакой другой, а именно этой. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице. Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

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