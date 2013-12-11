Открытый люк на Вагонке в Нижнем Тагиле: хозяева ближайшего магазина не взяли на себя ответственность

Произошло это в Дзержинском районе, на проспекте Вагоностроителей, у магазина «СуперСтрой». По словам пользователя, люк, ничем не прикрытый, располагается прямо на парковке перед магазином.

На жалобу клиента в магазине не отреагировали. Более того, по его словам, заявили, что эта территория к ним не относится, и делать что-либо с этой ситуацией они отказываются. Вызывать ГАИ по совету персонала тагильчанин отказался, поскольку торопился на работу.

Vagonsky хочет предупредить всех тагильчан, жителей Вагонки, что у данного магазина в настоящее время парковаться опасно: под снегом люк не видно. Кроме того, пользователь в скором времени обещал предоставить видеозапись с места происшествия.