Открытый люк на Вагонке в Нижнем Тагиле: хозяева ближайшего магазина не взяли на себя ответственность
11 декабря 2013, 18:00Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Vagonsky с историей, которая случилась с ним сегодня. Дело в том, что он, передвигаясь на своем автомобиле, попал колесом в люк.
Произошло это в Дзержинском районе, на проспекте Вагоностроителей, у магазина «СуперСтрой». По словам пользователя, люк, ничем не прикрытый, располагается прямо на парковке перед магазином.
На жалобу клиента в магазине не отреагировали. Более того, по его словам, заявили, что эта территория к ним не относится, и делать что-либо с этой ситуацией они отказываются. Вызывать ГАИ по совету персонала тагильчанин отказался, поскольку торопился на работу.
Vagonsky хочет предупредить всех тагильчан, жителей Вагонки, что у данного магазина в настоящее время парковаться опасно: под снегом люк не видно. Кроме того, пользователь в скором времени обещал предоставить видеозапись с места происшествия.
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