В Нижнем Тагиле суд приостановил работу пищеблоков трех школ на 45 суток

Решение о приостановке деятельности пищеблоков было принято после проверки МУП НТ «Комбинат продовольствия, питания и услуг» - организатора питания в школе №6, где в ноябре произошла инфекционная вспышка.

Напомним, по данным прокуратуры 27 ноября у восьми учащихся обнаружили желудочно-кишечное расстройство. Позже число обратившихся за помощью увеличилось до 17. Восемь детей госпитализированы. В свою очередь Роспотребнадзор сообщает о девяти отравившихся и восьми госпитализированных. Среди пострадавших - дети в возрасте 7-11 лет. Лабораторные исследования выявили у заболевших, сотрудника пищеблока и в пробах готовой продукции золотистый стафилококк.

В ходе расследования было установлено несоблюдение требований санитарного законодательства относительно дезинфекционного режима на пищеблоке, режима мытья инвентаря, организации питьевого режима, ведения документации. Деятельность пищеблока была приостановлена на пять суток.

В связи с ЧП было принято решение о проведении проверки на пищеблоках других школ, где организацией питания занимается также МУП НТ «Комбинат продовольствия, питания и услуг». В ходе проверок были выявлены множественные нарушения санэпидзаконодательства при организации питания в школах №32 и №85.

В связи с обнаруженными нарушениями работа пищеблоков трех школ приостановлена через суд на 45 суток.