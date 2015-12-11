Следователи выясняют причину самого крупного за последние годы пожара в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в службах технического надзора столицы, на складе Тушинского машиностроительного завода могли быть нарушены правила хранения легко воспламеняемых материалов.

Впрочем, следователи не исключают и другие версии причин возгорания, от поджога до проблем с электропроводкой и короткого замыкания. Эксперты пожарной лаборатории приступили к работе сразу после ликвидации огня. Им предстоит установить точную причину происшествия.

В четверг вечером на Тушинском машиностроительном заводе загорелся один из складов. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. На тушение ушло 5 часов.

В советские годы ТМЗ был крупнейшим в стране авиакосмическим предприятием. Там собирали фронтовые истребители и знаменитый корабль «Буран». В последние годы завод занимался среди прочего доводкой автобусов и переработкой покрышек. В том числе и поэтому на вызов вместе с пожарными и спасателями срочно выехали и экологи.

Пожар на Тушинском машиностроительном заводе стал крупнейшим в Москве за последние годы. Огонь распространился на территории в 15 тысяч квадратных метров. Зарево было видно издалека, а запах гари почувствовали даже жители соседних районов. Многие очевидцы снимали происходящее на видео.

Обрушение горящего здания Тушинского машиностроительного завода сняли на видео. Несколько помещений завода, где когда-то собирали знаменитый космический корабль «Буран» в последние годы использовали в качестве складов для хранения покрышек и бочек с горючими материалами. По одной из версий именно они и загорелись. Сообщалось даже, о громких хлопках и обрушении одного из зданий. К счастью, обошлось без жертв.

В МЧС заявили, что угрозы жизни и здоровью жителей ближайших домов нет. Эвакуация также не потребовалась. На месте работали более 50 пожарных расчетов и единиц спецтехники.

Оксана Золотова, представитель ГУ МЧС по Москве:

На месте работает лаборатория главного управления МЧС России по городу Москве, которая берет замеры воздуха. Конечно, от пожара есть задымление. По данным нашей лаборатории, здоровью людей ничего не угрожает, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.