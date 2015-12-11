Тагильчанин попал в лобовую аварию на автодороге в Башкирии (ФОТО)
11 декабря 2015, 15:05ПроисшествияДенис Таратонов
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В Республике Башкортостан случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Одним из них управлял житель Нижнего Тагила.
Происшествие случилось вчера, 10 декабря, на 92 километре автодороги Бураево — Староболтачево — Куеда. 59-летний водитель из Нижнего Тагила управляя иномаркой «Chevrolet Lanos» не сумел избежать столкновения с отечественным автомобилем «ВАЗ 2114». От удара оба автомобиля получили серьёзные повреждения и не подлежат восстановлению.
Водитель «ВАЗа», 21-летний мужчина, погиб. Тагильчанин и пассажиры обеих машин получили травмы различной сложности. Все они доставлены в больницу.
Устанавливаются причины аварии и виновные.
В середине недели на Среднем Урале под грузовик попала «Нива». Погибло три человека.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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