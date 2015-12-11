Тагильчанин попал в лобовую аварию на автодороге в Башкирии (ФОТО)

Происшествие случилось вчера, 10 декабря, на 92 километре автодороги Бураево — Староболтачево — Куеда. 59-летний водитель из Нижнего Тагила управляя иномаркой «Chevrolet Lanos» не сумел избежать столкновения с отечественным автомобилем «ВАЗ 2114». От удара оба автомобиля получили серьёзные повреждения и не подлежат восстановлению.