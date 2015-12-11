Торопилась на остановку: в Екатеринбурге насмерть сбили женщину (ФОТО)

Около 18 часов на Куйбышева сбили пешехода. Как рассказали E1.RU очевидцы происшествия, женщина решила перебежать Куйбышева в районе трамвайной остановки «Белинского».

В это время на Куйбышева с Белинского повернул автомобиль. Водитель – молодой парень лет 27 – совершенно не ожидал, что женщина решит перебежать дорогу. Он стал тормозить. Хотя машина ехала с обычной скоростью, но остановиться он не успел рассказала E1.RU Татьяна.

По её словам, от удара женщину сильно подкинуло вверх, и она рухнула на дорогу.

Скорая помощь прибыла на место буквально через несколько минут, но врачи констатировали смерть.