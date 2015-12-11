В Алапаевске будут судить мужчину, убившего свою дочь (ФОТО)

Антон Злыгостев в августе этого года забрал из детского сада свою дочь, а затем, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, утопил её дома в ванной. На этот поступок он пошел, чтобы отомстить бывшей жене Ксении.

После развода Антон не пожелал оставить бывшую жену в покое. Для того, чтобы вернуть супругу он два года изводил её звонками и требованиями, донимал родственников и даже сжёг машину Ксении.

4 августа Антон пришел в детский сад в тихий час и выразил желание забрать своего ребёнка. До этого он уже не раз приходил за дочкой, поэтому его желание не встретило отказа. По словам воспитателей, они спросили у Дарины (так звали девочку), хочет ли она пойти с папой. Та ответила утвердительно. Её отец выглядел при этом вполне адекватным и разумным человеком.

Как отмечает подруга жены, Антон очень любил свою дочь, поэтому произошедшее стало шоком для окружающих.

Возвратившись с дочерью домой, Антон стал звонить жене, требуя, чтобы она вернулась к нему. При этом он угрожал «отнять у неё самое дорогое». Забеспокоившаяся Ксения попросила родственника съездить на квартиру Антона и всё там проверить. К сожалению, тот приехал слишком поздно. Он обнаружил Антона в состоянии опьянения, а девочку мёртвой.

Теперь, когда расследование закончено, материалы дела были переданы в суд.

Уголовное дело заведено также в отношении чиновников Алапаевска. Ксения неоднократно писала заявления в полицию с просьбой оградить её от бывшего мужа, но ей так и не помогли. Теперь чиновников обвиняют в неисполнении своих обязанностей.

В конце октября в Нижнем Тагиле пьяная мать задушила свою полуторагодовалую дочь, но тогда это случилось непреднамеренно.