В Нижнем Тагиле молодая вдова торговала наркотиками в крупном супермаркете

Как рассказали журналистам ИА «Между строк» представители ведомства, при задержанной было обнаружено 5 граммов марихуаны. Теперь женщине грозит арест на 15 суток либо административный штраф.

По информации агентства, за женщиной давно следили компетентные органы, её подозревали в торговле «травкой» на рабочем месте. Она работает продавцом роллов в одном из гипермаркетов на ГГМ.

Но закон таков, что уголовная ответственность женщине не грозит. Она наступает только при обнаружении у задержанного более шести граммов наркотиков. В таком случае человек рискует оказаться за решёткой по статье 228 УК РФ.

Возьмётся ли женщина за ум после этого инцидента, а может скоро будет задержана с товаром, масса которого позволит возбудить против неё уголовное дело, об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.