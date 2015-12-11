В Нижнем Тагиле молодая вдова торговала наркотиками в крупном супермаркете
Незамужняя тридцатилетняя женщина, мать двоих детей, была задержана сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 8 декабря.
Как рассказали журналистам ИА «Между строк» представители ведомства, при задержанной было обнаружено 5 граммов марихуаны. Теперь женщине грозит арест на 15 суток либо административный штраф.
По информации агентства, за женщиной давно следили компетентные органы, её подозревали в торговле «травкой» на рабочем месте. Она работает продавцом роллов в одном из гипермаркетов на ГГМ.
Но закон таков, что уголовная ответственность женщине не грозит. Она наступает только при обнаружении у задержанного более шести граммов наркотиков. В таком случае человек рискует оказаться за решёткой по статье 228 УК РФ.
Возьмётся ли женщина за ум после этого инцидента, а может скоро будет задержана с товаром, масса которого позволит возбудить против неё уголовное дело, об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.
© Эрик Х., TagilCity.ru