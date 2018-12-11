Избили и ограбили: несовершеннолетние напали на пенсионера в Каменске-Уральском
9 декабря в Каменске-Уральском группа людей, предположительно несовершеннолетних, избила и ограбила пожилого мужчину.
9 декабря в Каменске-Уральском произошло нападение на пожилого мужчину. По сообщению жителей города, мужчина пострадал от налетчиков около 14:00, когда возвращался из магазина. В здании общежития на улице Победы, 37 А группа молодых людей избила и ограбила пенсионера. По сообщению очевидцев, нападавшие были несовершеннолетние, среди них была девушка.
Малолетки сбили дедушку с ног и нанесли несколько ударов ногами по голове, сообщают жители Каменска-Уральского.
Пострадавший находится в Городской больнице №2, врачи не уточняют информации о его состоянии.
По словам горожан, данный случай жестокости среди подростков не единственный в городе. Жительница Каменска-Уральского рассказала, как она и её муж спасли девочку, которую избивали дети.
Недавно мы с мужем спасли девочку, её пинали пятеро подростков парней, у Мандарина, девочка, сказала, что это её друзья- одноклассники, губу разбили, сообщает свидетельница происшествия на странице в социальной сети города.
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