Избили и ограбили: несовершеннолетние напали на пенсионера в Каменске-Уральском

9 декабря в Каменске-Уральском произошло нападение на пожилого мужчину. По сообщению жителей города, мужчина пострадал от налетчиков около 14:00, когда возвращался из магазина. В здании общежития на улице Победы, 37 А группа молодых людей избила и ограбила пенсионера. По сообщению очевидцев, нападавшие были несовершеннолетние, среди них была девушка.

Малолетки сбили дедушку с ног и нанесли несколько ударов ногами по голове, сообщают жители Каменска-Уральского.

Пострадавший находится в Городской больнице №2, врачи не уточняют информации о его состоянии.

По словам горожан, данный случай жестокости среди подростков не единственный в городе. Жительница Каменска-Уральского рассказала, как она и её муж спасли девочку, которую избивали дети.