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Избили и ограбили: несовершеннолетние напали на пенсионера в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избили и ограбили: несовершеннолетние напали на пенсионера в Каменске-Уральском

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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