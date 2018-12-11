Затянуло руку в тестомесильную машину: спасатели помогли тагильчанке
Сегодня, 18:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 декабря в одной из пекарен Нижнего Тагила сотруднице затянуло руку в тестомесильную машину.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» незамедлительно помогли высвободить застрявшую руку. Для этого службе потребовалось снять наружные кожухи с машины для замеса теста и разжать гидравлическим приспособлением ее стенки.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавшую работницу пекарни передали в службу медпомощи для осмотра, сообщает пресс-служба «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей