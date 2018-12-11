Заведующая садиком в Новой Ляле обвиняется в злоупотреблении полномочиями
В отношении заведующей ДОУ «Детский сад №11 «Рябинушка», расположенного в Новой Ляле, возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Заведующая дошкольного учреждения дала указание, согласно которому конкретным работникам была увеличена сумма стимулирующих выплат. При этом, она потребовала у воспитателей вернуть ей часть денег.
Когда подчиненный выполнили приказ начальницы, она воспользовалась деньгами по своему усмотрению. В частности, стимулирующими выплатами она оплатила штрафы, которые были ранее назначены заведующей после проверок садика.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на 1,5 ставки в детский сад заведующая устроила своего супруга на должность дворника. Она состояла в комиссии, которая занималась назначением стимулирующих выплат, хотя фактически мужчина не выполнял свои обязанностей.
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