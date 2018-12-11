Заведующая садиком в Новой Ляле обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Заведующая дошкольного учреждения дала указание, согласно которому конкретным работникам была увеличена сумма стимулирующих выплат. При этом, она потребовала у воспитателей вернуть ей часть денег.

Когда подчиненный выполнили приказ начальницы, она воспользовалась деньгами по своему усмотрению. В частности, стимулирующими выплатами она оплатила штрафы, которые были ранее назначены заведующей после проверок садика.