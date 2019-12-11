На Урале Daewoo Matiz врезался в автобус со школьниками-спортсменами из Новой Ляли
В районе Каменска-Уральского на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган автомобиль Daewoo Matiz врезался в микроавтобус со школьниками-спортсменами из Новой Ляли, сообщает Znak.
Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП произошло по вине 33-летней женщины, управлявшей Matiz. По неустановленным причинам она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате пострадала водитель иномарки и маленькая девочка, которая ехала вместе с ней.
Женщина получила сотрясение головного мозга, перелом носа и челюсти, а также ушибы лица и грудной клетки. Ребенок находился в автомобиле рядом с водителем без автокресла на бустере. Девочке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы.
Школьники, ехавшие в автобусе не пострадали, но им пришлось переночевать в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
В отношении женщины-водителя Matiz составлен административный протоков за нарушение правил перевозки ребенка по статье 12.23 КоАП РФ.