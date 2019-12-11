На Урале Daewoo Matiz врезался в автобус со школьниками-спортсменами из Новой Ляли

Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП произошло по вине 33-летней женщины, управлявшей Matiz. По неустановленным причинам она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате пострадала водитель иномарки и маленькая девочка, которая ехала вместе с ней.

Женщина получила сотрясение головного мозга, перелом носа и челюсти, а также ушибы лица и грудной клетки. Ребенок находился в автомобиле рядом с водителем без автокресла на бустере. Девочке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы.

Школьники, ехавшие в автобусе не пострадали, но им пришлось переночевать в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.