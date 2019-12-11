Взрывы и съемка с высоты: в Екатеринбурге продолжают тушить лакокрасочный склад

Видеозапись прислал один из очевидцев. На записи видно, как после взрыва через дым стали прорываться языки пламени.

Ух ты! Вот это долбануло, — прокомментировал очевидец.

Момент взрыва Видео Видео: e1.ru

После этого дыма стало еще больше и он полностью закрыл пламя.

Один из очевидцев заснял пожар с высоты при помощи квадрокоптера.

Запись с квадрокоптера Видео Видео: e1.ru