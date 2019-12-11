Взрывы и съемка с высоты: в Екатеринбурге продолжают тушить лакокрасочный склад
Сегодня, 14:37ПроисшествияФото: E1.RU
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Горение склада лакокрасочных материалов в Екатеринбурге продолжается. Начали греметь первые взрывы, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Видеозапись прислал один из очевидцев. На записи видно, как после взрыва через дым стали прорываться языки пламени.
Ух ты! Вот это долбануло, — прокомментировал очевидец.
Момент взрываВидео
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Видео: e1.ru
После этого дыма стало еще больше и он полностью закрыл пламя.
Один из очевидцев заснял пожар с высоты при помощи квадрокоптера.
Запись с квадрокоптераВидео
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Видео: e1.ru
Сегодня на улице Фронтовых Бригад, 35 произошло возгорание на складе лакокрасочных материалов. По данным МЧС горение происходит на территории 600 квадратных метров. Сначала считалось, что причиной пожара стал разлив краски, но по словам спасателей, произошло возгорание из-за короткого замыкания.
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