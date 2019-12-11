Под Нижним Тагилом при столкновении Hyundai c грузовиком пострадали два человека

Водитель Hyundai, проживающий в Лесном, ехал со стороны Екатеринбурга и на 153 километре автодороги допустил столкновение с грузовым автомобилем. Два пассажира Hyundai получили травмы.

28-летняя девушка с диагнозом: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом лобной кости, перелом носа, ушиб головного мозга, была госпитализирована в отделение нейрохирургии Демидовской городской больницы.

Мужчина 1981 года рождения доставлен туда же с ушибом правого плеча и рваной раной нижней челюсти. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.