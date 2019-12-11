Под Нижним Тагилом при столкновении Hyundai c грузовиком пострадали два человека
11 декабря в 4 утра на трассе Екатеринбург — Серов автомобиль Hyundai столкнулся с грузовиком Fuso. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель Hyundai, проживающий в Лесном, ехал со стороны Екатеринбурга и на 153 километре автодороги допустил столкновение с грузовым автомобилем. Два пассажира Hyundai получили травмы.
28-летняя девушка с диагнозом: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом лобной кости, перелом носа, ушиб головного мозга, была госпитализирована в отделение нейрохирургии Демидовской городской больницы.
Мужчина 1981 года рождения доставлен туда же с ушибом правого плеча и рваной раной нижней челюсти. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
По результатам освидетельствования оба водителя были трезвы. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчина за рулем Hyundai уснул. Он вместе с пассажирами ехал из аэропорта «Кольцово» после долгого перелета из отпуска.