Приняли за пропаганду терроризма: на улицах Екатеринбурга появились плакаты о Сирии
В Екатеринбурге на улицах города общественники расклеили плакаты о военных действиях в Сирии, которые горожане приняли за возможную пропаганду терроризма, сообщает 66.RU.
Участники сообщества «Какое тебе дело?» создали серию плакатов, рассказывающих о военной операции в Сирии. Художники решили показать конфликт, происходящий на севере республики, где из-за вторжения Турции может исчезнуть самопровозглашенное государство Рожава.
Плакаты о нем нарисовала Алена Плотникова. По словам девушки, она вместе с друзьями следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Прошлой осень сообщество проводило кинопоказ о курдском самоуправлении.
Когда мы узнали, что там снова начались активные боевые действия и, может быть, Рожавы скоро не станет, мы захотели высказаться на эту тему. Обсудили и решили рассказать историю в трех плакатах, говорит Алена.
На постерах изображены рисунки и короткие тексты о государстве.
[Мы хотим показать, ] что в мире есть место, где в очень сложных условиях люди попробовали жить по-новому. По правилам, которые сами устанавливают на собраниях. И уважают роль женщин и представителей разных народов и культур, объясняет автор.
9 октября по распоряжению Реджепа Эрдогана турецкие военные начали антитеррористическую операцию «Источник мира». Официально власти намерены устранить террористов, взять на контроль границу с Сирией и обеспечить стабильность Арабской республике. Но в результате их действий страдают курды, которые образовали государство на границе Сирии и Турции.