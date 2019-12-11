Приняли за пропаганду терроризма: на улицах Екатеринбурга появились плакаты о Сирии

Участники сообщества «Какое тебе дело?» создали серию плакатов, рассказывающих о военной операции в Сирии. Художники решили показать конфликт, происходящий на севере республики, где из-за вторжения Турции может исчезнуть самопровозглашенное государство Рожава.

Плакаты о нем нарисовала Алена Плотникова. По словам девушки, она вместе с друзьями следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Прошлой осень сообщество проводило кинопоказ о курдском самоуправлении.

Когда мы узнали, что там снова начались активные боевые действия и, может быть, Рожавы скоро не станет, мы захотели высказаться на эту тему. Обсудили и решили рассказать историю в трех плакатах, говорит Алена.

На постерах изображены рисунки и короткие тексты о государстве.

[Мы хотим показать, ] что в мире есть место, где в очень сложных условиях люди попробовали жить по-новому. По правилам, которые сами устанавливают на собраниях. И уважают роль женщин и представителей разных народов и культур, объясняет автор.