Есть угроза взрыва: в Екатеринбурге горит склад лакокрасочных изделий
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: E1.RU
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В Екатеринбурге, на улице Фронтовых Бригад, 35 горит склад лакокрасочных изделий, сообщает E1.
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В 11:58 в МЧС поступила информация о возгорании на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. На место происшествия выехало 16 единиц спецтехники и 68 человек личного состава.
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Видео: e1.ru
По предварительным данным загорелась площадь в 600 квадратных метров. На ней разлита краска. Для координации действий на месте будет развернут штаб пожаротушения.
Как сообщает E1 со ссылкой на собственный источник, есть угроза взрыва.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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