Есть угроза взрыва: в Екатеринбурге горит склад лакокрасочных изделий

В 11:58 в МЧС поступила информация о возгорании на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. На место происшествия выехало 16 единиц спецтехники и 68 человек личного состава.

Пожар на Эльмаше Видео Видео: e1.ru

По предварительным данным загорелась площадь в 600 квадратных метров. На ней разлита краска. Для координации действий на месте будет развернут штаб пожаротушения.

Как сообщает E1 со ссылкой на собственный источник, есть угроза взрыва.