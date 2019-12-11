В Екатеринбурге полностью потушен пожар на лакокрасочном заводе
Сегодня, 22:20ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщает в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации ведомства, в 20.30 по местному времени закончилась проливка и разбор сгоревших конструкций. Обстоятельства происшествия выясняют пожарные дознаватели.
Напомним, сегодня, 11 декабря, в Екатеринбурге загорелся склад готовой продукции на территории лакокрасочного завода. В результате происшествия начали взрываться бочки с краской. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В огне пострадал один сотрудник предприятия. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Взрывы и съемка с высоты: в Екатеринбурге продолжают тушить лакокрасочный склад
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей