В Екатеринбурге полностью потушен пожар на лакокрасочном заводе

По информации ведомства, в 20.30 по местному времени закончилась проливка и разбор сгоревших конструкций. Обстоятельства происшествия выясняют пожарные дознаватели.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в Екатеринбурге загорелся склад готовой продукции на территории лакокрасочного завода. В результате происшествия начали взрываться бочки с краской. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В огне пострадал один сотрудник предприятия. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.