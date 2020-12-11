Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками

Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками

Сегодня, 17:34ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга признал местную жительницу виновной в убийстве своей дочери. Женщина избила 7-летнюю девочку руками и ремнем, рассказали TagilCity.ru в Следственном комитете по Свердловской области.

Трагедия случилась 30 апреля 2020 года в доме на улице Кировская в Екатеринбурге.

Следствием и судом установлено, что 33-летняя женщина начала наносить своей 7-летней дочери удары руками и ремнем. Причиной этому послужила внезапно возникшая неприязнь. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Осознав содеянное, преступница рассказала о случившемся соседям, которые и вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

На предмет установления орудия убийства и точной причины смерти были взяты образцы ДНК с ремня и проведена медицинская экспертиза, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, была организована очная ставка с мужем преступницы. Произведен опрос соседей и родственников.

Женщина дала признательные показания.

Рассмотрев предоставленные доказательства, суд признал мать убитой девочки виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 16 октября в Кировграде местную жительницу задержали по подозрению в убийстве своей дочери. По версии следствия, женщина нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. Ребенка обнаружил гражданский муж подозреваемой. После этого женщина попыталась покончить с собой. Подозреваемая находится в СИЗО.

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