Екатеринбурженка забила до смерти 7-летнюю дочь ремнем и кулаками

Трагедия случилась 30 апреля 2020 года в доме на улице Кировская в Екатеринбурге.
Следствием и судом установлено, что 33-летняя женщина начала наносить своей 7-летней дочери удары руками и ремнем. Причиной этому послужила внезапно возникшая неприязнь. От полученных травм девочка скончалась на месте.
Осознав содеянное, преступница рассказала о случившемся соседям, которые и вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
На предмет установления орудия убийства и точной причины смерти были взяты образцы ДНК с ремня и проведена медицинская экспертиза, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Кроме того, была организована очная ставка с мужем преступницы. Произведен опрос соседей и родственников.
Женщина дала признательные показания.
Рассмотрев предоставленные доказательства, суд признал мать убитой девочки виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, 16 октября в Кировграде местную жительницу задержали по подозрению в убийстве своей дочери. По версии следствия, женщина нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. Ребенка обнаружил гражданский муж подозреваемой. После этого женщина попыталась покончить с собой. Подозреваемая находится в СИЗО.