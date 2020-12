Переходил на «красный»: тагильчанин умер после ДТП на Алтайской

В Нижнем Тагиле мужчина попал под колеса автомобиля «Шевроле». Пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора на улице Алтайской.

ДТП произошло 11 декабря в 08.25 возле дома № 130 на улице Валегинская, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудники полиции предварительно установили, что за рулем иномарки был мужчина 1966 года рождения. Он имеет стаж вождения 16 лет. За 2020 год ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Он совершил наезд на мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть на регулируемом участке дороги на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался в больнице. Причина ДТП будет установлена в ходе следствия. Напомним, под Нижним Тагилом у «Медведь камня» произошло ДТП с участием двух иномарок. Позднее один из водителей от полученных травм умер в медицинском учреждении. В Нижнем Тагиле скончался участник ДТП с двумя иномарками у «Медведь камня»

