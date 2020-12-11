Переходил на «красный»: тагильчанин умер после ДТП на Алтайской

Сотрудники полиции предварительно установили, что за рулем иномарки был мужчина 1966 года рождения. Он имеет стаж вождения 16 лет. За 2020 год ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Он совершил наезд на мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть на регулируемом участке дороги на запрещающий сигнал светофора.