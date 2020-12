Скончался народный артист Николай Иванов. На момент смерти ему было 77 лет.

Не подобрать фраз, которые смогут выразить, как велика эта потеря — для театра, для родственников и друзей артиста, для его поклонников, для всех нас, говорится в сообщении Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева в группе во «Вконтакте». Коллеги отмечают остроумие и жизнерадостность артиста. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

