В Екатеринбурге на стройке рабочий зарезал коллегу

В Екатеринбурге на стройке рабочий зарезал коллегу

Сегодня, 12:36ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на стройке один рабочий зарезал другого.

Убийство произошло на объекте ЖК «Весна» на улице Дорожная, 18. Конфликт случился 10 декабря около 22.00.

На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди, сообщил Ура.ру инсайдер.

По его данным, подозреваемым оказался мужчина из подрядной компании, погибший работал там же.

В СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных мероприятий,сообщили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, который убил своего соседа, а затем разболтал о преступлении по телефону, получил 10 лет колонии строгого режима.

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