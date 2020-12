Возможен поджог: в Нижнем Тагиле на Вые сгорела машина

В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило 10 декабря около 22.30. У дома на улице Фрунзе, 32 горел автомобиль «Хайма 7». Хозяйка транспортного средства в это время находилась в квартире. Услышав крики, она выбежала на улицу. Пламя из-под капота она вместе с прохожими безрезультатно пыталась потушить подручными средствами. Прибывшие пожарные потушили огонь, площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате пожара у автомобиля повреждены моторный отсек и капот автомобиля. Предварительно, причиной возгорания стал поджог. Напомним, 8 декабря в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелся «Хёндэ Тусан». «Вся дорога в дыму»: в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелась иномарка

