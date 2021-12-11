Дочь рассказала о возможном суициде родителей после пожара под Нижним Тагилом

Дочь рассказала о возможном суициде родителей после пожара под Нижним Тагилом
Дочь рассказала о возможном суициде родителей после пожара под Нижним Тагилом
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: 1МI
Дочь супругов Баусовых считает угрозы коллекторов причиной суицида ее родителей под Нижним Тагилом. Супруги не могли погасить долги, однако дочерь до последнего не верила в масштаб проблем.

Александр и Елена Баусовы могли свести счеты с жизнью из-за долгов по кредитам. Семья, жившая под Нижним Тагилом, задолжала банку около 300 тысяч рублей, но выплатить ссуду супруги вовремя не смогли. Об этом дочь погибших Наталья рассказала изданию «КП-Екатеринбург».

По словам девушки, отец работал на заводе в Нижнем Тагиле, недавно уволился. В поселок Баранчинский семья переехала из Серова. Семейная пара взяла в банке кредит на строительство дома и бурение скважины. В 2019 году Наталья оставила родителей и уехала в Екатеринбург, спустя год девушка приехала навестить родовое гнездо с маленькой дочкой. На момент последней встречи супругам Баусовым осталось выплатить около 300 тысяч рублей.

Наталья поделилась с изданием, что родители по телефону жаловались ей на проблемы с коллекторами — якобы семейной паре угрожали убийством. Однако девушка до последнего не верила в то, что за такую сумму с ее родителями могут что-то сделать.

Кто им что сделает? В худшем случае можно было обратиться к юристам, чтобы помогли снизить сумму долга. В ночь перед пожаром они написали мне, что очень любят меня. Но я спала и увидела сообщение только утром. Как мне рассказали соседи, они пришли в квартиру бабушки уже в пять утра, рассказала Наталья.

Дом семьи Баусовых сгорел накануне — жертвами стихии помимо жилища и иномарки стали животные. В пожаре погибли собака, десять коз, курицы и гуси. Супружескую пару нашли мертвыми в квартире неподалеку, признаков криминала обнаружено не было.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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