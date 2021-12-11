Дочь рассказала о возможном суициде родителей после пожара под Нижним Тагилом

Дочь супругов Баусовых считает угрозы коллекторов причиной суицида ее родителей под Нижним Тагилом. Супруги не могли погасить долги, однако дочерь до последнего не верила в масштаб проблем.

Александр и Елена Баусовы могли свести счеты с жизнью из-за долгов по кредитам. Семья, жившая под Нижним Тагилом, задолжала банку около 300 тысяч рублей, но выплатить ссуду супруги вовремя не смогли. Об этом дочь погибших Наталья рассказала изданию «КП-Екатеринбург». По словам девушки, отец работал на заводе в Нижнем Тагиле, недавно уволился. В поселок Баранчинский семья переехала из Серова. Семейная пара взяла в банке кредит на строительство дома и бурение скважины. В 2019 году Наталья оставила родителей и уехала в Екатеринбург, спустя год девушка приехала навестить родовое гнездо с маленькой дочкой. На момент последней встречи супругам Баусовым осталось выплатить около 300 тысяч рублей. Наталья поделилась с изданием, что родители по телефону жаловались ей на проблемы с коллекторами — якобы семейной паре угрожали убийством. Однако девушка до последнего не верила в то, что за такую сумму с ее родителями могут что-то сделать. Кто им что сделает? В худшем случае можно было обратиться к юристам, чтобы помогли снизить сумму долга. В ночь перед пожаром они написали мне, что очень любят меня. Но я спала и увидела сообщение только утром. Как мне рассказали соседи, они пришли в квартиру бабушки уже в пять утра, рассказала Наталья. Дом семьи Баусовых сгорел накануне — жертвами стихии помимо жилища и иномарки стали животные. В пожаре погибли собака, десять коз, курицы и гуси. Супружескую пару нашли мертвыми в квартире неподалеку, признаков криминала обнаружено не было. Стали известны подробности гибели супругов в закрытом доме под Нижним Тагилом

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