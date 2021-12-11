Главные события 11 декабря: кромешная тьма и увольнение бесправницы из МВД

Увольнение за «паленые» права следователя из тагильского гарнизона полиции, возможный суицид семейной пары из-за коллекторов, Екатеринбург во тьме, покрытый льдом — читайте о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 декабря в нашей подборке.

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