Главные события 11 декабря: кромешная тьма и увольнение бесправницы из МВД

Свердловских полицейских увольняют за права и мефедрон
Следователь полиции тагильского гарнизона была уволена из системы МВД после того, как попалась на поддельных правах. СК возбудил по данному факту уголовное дело — теперь девушке грозит до одного года лишения свободы.
Опер из Екатеринбурга шел к успеху. Парню только раскрываемости не хватало. Решение пришло довольно быстро — под видом наркоторговца молодой человек попытался сбыть мефедрон (из вещдоков, скорее всего). Однако покупателями тоже оказались люди в погонах. Опер попытался объяснить, что только ради родного отдела и раскрываемости (читай, годовой премии) он пошел на столь необдуманный шаг. Но в СК все равно возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Теперь парню грозит увольнение.
Суицид из-за атакующих коллекторов — так объяснила дочь смерть супружеской пары под Нижним Тагилом
Супруги Баусовы свели счеты с жизнью из-за атак коллекторов. Так считает их дочь Наталья. Накануне дом семейной пары в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом сгорел вместе со всей скотиной. Придя в отчаяние, супруги покончили с собой в квартире бабушки Натальи. Девушка утверждает, что родители жаловались на угрозы жизни от коллекторов, однако Наталья не приняла слова супругов всерьез — сумма долга была небольшой, около 300 тысяч рублей.
Из-за загоревшегося лифта спасатели эвакуировали из дома в центре Екатеринбурга 50 человек — 15 детей и 35 взрослых. Системы пожаротушения и дымоудаления в элитном строении не сработали, поэтому жители дома на Родонитовой 35 едва не задохнулись от едкого дыма.
Екатеринбург атаковали тьма и лед
Сразу два района Екатеринбурга остались без электроэнергии — света в домах свердловчан нет с 18 часов. Жители Уралмаша и Эльмаша (по словам очевидцев — несколько десятков домов) будут подключены на резервные ветки. Пока причину энергетического коллапса представители энергоснабжающей организации не называют. Однако из-за кромешной тьмы зимним вечером уже есть жертвы мини-апокалипсиса: улицах частично не работают светофоры и фонари, в связи с чем на перекрестке улиц Ильича и Избирателей был сбит пешеход.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил причину обледенения части тротуаров в Екатеринбурге. Всему виной стала технология, согласно которой пешеходные дорожки коммунальные службы и обрабатывают от льда. Глава региона посетовал, что данная модель уборки улиц дала сбой, поэтому обработать все тротуары и дороги от гололеда коммунальщики просто не успевают.
ОРВИ, грипп и коронавирус атакуют Свердловскую область
Все детские поликлиники Екатеринбурга перешли на усиленный режим работы — отныне там перестанут принимать здоровых детей. По словам представителей Минздрава региона, причиной стал рост количества заболевших ОРВИ и гриппом детей. Ранее на такой режим работы перешли все детские поликлиники Нижнего Тагила.
Заболеваемость коронавирусом снижается, а смертность остается высокой — за последние сутки в Свердловской области от COVID-19 скончалось 35 пациентов, а новая инфекция была подтверждена еще у 661 уральца. Всего от коронавируса в регионе скончалось 8 790 человек.