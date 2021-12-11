Главные события 11 декабря: кромешная тьма и увольнение бесправницы из МВД

Главные события 11 декабря: кромешная тьма и увольнение бесправницы из МВД
Главные события 11 декабря: кромешная тьма и увольнение бесправницы из МВД
Сегодня, 21:24ПроисшествияФото: pixabay
Увольнение за «паленые» права следователя из тагильского гарнизона полиции, возможный суицид семейной пары из-за коллекторов, Екатеринбург во тьме, покрытый льдом — читайте о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 декабря в нашей подборке.

Свердловских полицейских увольняют за права и мефедрон

Следователь полиции тагильского гарнизона была уволена из системы МВД после того, как попалась на поддельных правах. СК возбудил по данному факту уголовное дело — теперь девушке грозит до одного года лишения свободы.

Опер из Екатеринбурга шел к успеху. Парню только раскрываемости не хватало. Решение пришло довольно быстро — под видом наркоторговца молодой человек попытался сбыть мефедрон (из вещдоков, скорее всего). Однако покупателями тоже оказались люди в погонах. Опер попытался объяснить, что только ради родного отдела и раскрываемости (читай, годовой премии) он пошел на столь необдуманный шаг. Но в СК все равно возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Теперь парню грозит увольнение.

Суицид из-за атакующих коллекторов — так объяснила дочь смерть супружеской пары под Нижним Тагилом

Супруги Баусовы свели счеты с жизнью из-за атак коллекторов. Так считает их дочь Наталья. Накануне дом семейной пары в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом сгорел вместе со всей скотиной. Придя в отчаяние, супруги покончили с собой в квартире бабушки Натальи. Девушка утверждает, что родители жаловались на угрозы жизни от коллекторов, однако Наталья не приняла слова супругов всерьез — сумма долга была небольшой, около 300 тысяч рублей.

Из-за загоревшегося лифта спасатели эвакуировали из дома в центре Екатеринбурга 50 человек — 15 детей и 35 взрослых. Системы пожаротушения и дымоудаления в элитном строении не сработали, поэтому жители дома на Родонитовой 35 едва не задохнулись от едкого дыма.

Екатеринбург атаковали тьма и лед

Сразу два района Екатеринбурга остались без электроэнергии — света в домах свердловчан нет с 18 часов. Жители Уралмаша и Эльмаша (по словам очевидцев — несколько десятков домов) будут подключены на резервные ветки. Пока причину энергетического коллапса представители энергоснабжающей организации не называют. Однако из-за кромешной тьмы зимним вечером уже есть жертвы мини-апокалипсиса: улицах частично не работают светофоры и фонари, в связи с чем на перекрестке улиц Ильича и Избирателей был сбит пешеход.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил причину обледенения части тротуаров в Екатеринбурге. Всему виной стала технология, согласно которой пешеходные дорожки коммунальные службы и обрабатывают от льда. Глава региона посетовал, что данная модель уборки улиц дала сбой, поэтому обработать все тротуары и дороги от гололеда коммунальщики просто не успевают.

ОРВИ, грипп и коронавирус атакуют Свердловскую область

Все детские поликлиники Екатеринбурга перешли на усиленный режим работы — отныне там перестанут принимать здоровых детей. По словам представителей Минздрава региона, причиной стал рост количества заболевших ОРВИ и гриппом детей. Ранее на такой режим работы перешли все детские поликлиники Нижнего Тагила.

Заболеваемость коронавирусом снижается, а смертность остается высокой — за последние сутки в Свердловской области от COVID-19 скончалось 35 пациентов, а новая инфекция была подтверждена еще у 661 уральца. Всего от коронавируса в регионе скончалось 8 790 человек.

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