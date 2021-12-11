Поднять раскрываемость продажей мефедрона решил опер из Екатеринбурга

Поднять раскрываемость продажей мефедрона решил опер из Екатеринбурга
Поднять раскрываемость продажей мефедрона решил опер из Екатеринбурга
Сегодня, 21:22ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудник полиции Екатеринбурге решил поднять раскрываемость в своем отделе. Именно так он объяснил следователям попытку продажи мефедрона.

Оперуполномоченный отдела полиции Екатеринбурга пытался продать мефедрон. Сделка должна была состояться 9 декабря на улице Сыромолотова. Об этом изданию «КП-Екатеринбург» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По информации издания, оперативник пытался таким образом повысить раскрываемость дел в своем отделе. Именно это он и заявил следователям СУ СКР по Свердловской области. 34-летнего лейтенанта задержали с поличным.

Следователи ходатайствуют о заключении под стражу оперативника. От комментариев в СК воздержались.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полицейскийМВДСК РФнаркоторговлянаркоторговцы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы