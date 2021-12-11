Поднять раскрываемость продажей мефедрона решил опер из Екатеринбурга

Оперуполномоченный отдела полиции Екатеринбурга пытался продать мефедрон. Сделка должна была состояться 9 декабря на улице Сыромолотова. Об этом изданию «КП-Екатеринбург» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
По информации издания, оперативник пытался таким образом повысить раскрываемость дел в своем отделе. Именно это он и заявил следователям СУ СКР по Свердловской области. 34-летнего лейтенанта задержали с поличным.
Следователи ходатайствуют о заключении под стражу оперативника. От комментариев в СК воздержались.