Тренера наградили за спасение утопающей клиентки в Екатеринбурге

Тренера наградили за спасение утопающей клиентки в Екатеринбурге
Тренера наградили за спасение утопающей клиентки в Екатеринбурге
Сегодня, 12:08ПроисшествияФото: 1MI
Тренер вытащила из бассейна ушедшую под воду девушку в Екатеринбурге и оказала ей первую помощь.

ЧП произошло 22 мая этого года в фитнес-центре Bright Fit в ТЦ «Академический» в столице региона. Клиентка выполняла упражнение, когда тренер отошла за водой, потеряла сознание и ушла на дно. По словам девушки, другие люди, плавающие в бассейне, никак на это не отреагировали, но шедшая назад тренер быстро сориентировалась в ситуации и прыгнула в воду, утопив при этом свой телефон.

С помощью второго тренера она вытащила клиентку и оказала ей первую помощь. Вскоре прибыли и врачи скорой помощи. За спасение девушки руководство фитнес-центра наградило свою сотрудницу грамотой и подарило новым iPhone 11, сообщает Е1.

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