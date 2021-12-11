Тренера наградили за спасение утопающей клиентки в Екатеринбурге

ЧП произошло 22 мая этого года в фитнес-центре Bright Fit в ТЦ «Академический» в столице региона. Клиентка выполняла упражнение, когда тренер отошла за водой, потеряла сознание и ушла на дно. По словам девушки, другие люди, плавающие в бассейне, никак на это не отреагировали, но шедшая назад тренер быстро сориентировалась в ситуации и прыгнула в воду, утопив при этом свой телефон.