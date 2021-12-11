Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки

ДТП произошло 7 декабря на трассе Верхняя Салда — Алапаевск. Девушка за рулем Mitsubishi вылетела на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Polo. В результате аварии травмы получил водитель второй иномарки — его госпитализировали с переломом бедра. Пассажирку Volkswagen Polo увезли в тяжелом состоянии в горбольницу.