Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки

Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки
Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки
Вчера, 21:57ПроисшествияФото: 1МI
Пассажирка иномарки, пострадавшая в лобовом ДТП на трассе Верхняя Салда — Алапаевск, скончалась от полученных травм. У нее осталась полугодовалая дочь.

Пассажирка Volkswagen Polo скончалась от открытой травмы головы и повреждений желудка, полученных в результате ДТП под Алапаевском. Об этом Е1 рассказал источник.

Полугодовалая дочь погибшей, ехавшая с ней в одной машине, не пострадала. Девочка была пристегнута и перевозилась в детском удерживающем устройстве.

За рулем второй иномарки была 21-летняя свердловчанка — у нее медики диагностировали амнезию после черепно-мозговой травмы.

ДТП произошло 7 декабря на трассе Верхняя Салда — Алапаевск. Девушка за рулем Mitsubishi вылетела на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Polo. В результате аварии травмы получил водитель второй иномарки — его госпитализировали с переломом бедра. Пассажирку Volkswagen Polo увезли в тяжелом состоянии в горбольницу.

Сюжеты:
Алапаевск
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