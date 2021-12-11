Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки

Пассажирка Volkswagen Polo скончалась от открытой травмы головы и повреждений желудка, полученных в результате ДТП под Алапаевском. Об этом Е1 рассказал источник.
Полугодовалая дочь погибшей, ехавшая с ней в одной машине, не пострадала. Девочка была пристегнута и перевозилась в детском удерживающем устройстве.
За рулем второй иномарки была 21-летняя свердловчанка — у нее медики диагностировали амнезию после черепно-мозговой травмы.
ДТП произошло 7 декабря на трассе Верхняя Салда — Алапаевск. Девушка за рулем Mitsubishi вылетела на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Polo. В результате аварии травмы получил водитель второй иномарки — его госпитализировали с переломом бедра. Пассажирку Volkswagen Polo увезли в тяжелом состоянии в горбольницу.