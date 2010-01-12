Губернатор Александр Мишарин отправляется по городам региона
12 января 2010, 17:16ПроисшествияArtem
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В ближайшие две недели губернатор Свердловской области Александр Мишарин посетит ряд городов региона.
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Алексей Сотсков, поездки запланированы в Ревду, Туринск, Ирбит, Артемовский и Реж. После посещения этих городов будут организованы и поездки по другим муниципалитетам. Отметим, что уже на ближайшую пятницу запланировано совещание по вопросам решения проблем в коммунальной сфере городов области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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