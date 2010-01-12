Губернатор Александр Мишарин отправляется по городам региона

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Алексей Сотсков, поездки запланированы в Ревду, Туринск, Ирбит, Артемовский и Реж. После посещения этих городов будут организованы и поездки по другим муниципалитетам. Отметим, что уже на ближайшую пятницу запланировано совещание по вопросам решения проблем в коммунальной сфере городов области.