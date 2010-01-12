В Свердловской области откроются общественные приемные губернатора
12 января 2010, 17:23ПроисшествияArtem
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Об этом глава региона сообщил сегодня журналистам. По его словам, открытие приемных может состояться уже в феврале.
«Сейчас надо изучить опыт работы общественных приемных первых лиц государства», - сказал он, отметив, что в свердловской общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина накоплен большой положительный опыт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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