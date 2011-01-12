Родственников еще одного погибшего солдата Великой Отечественной разыскивают в Нижнем Тагиле
12 января 2011, 17:12ПроисшествияАнка
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Тагильские поисковики вновь просят горожан помочь разыскать родственников солдата Великой Отечественной, чьи останки были обнаружены в Козельском районе Калужской области.
По смертному медальону и архивным документам удалось установить, что останки принадлежат Усману Хуснутдинову 1918-го года рождения, призванному нижнетагильским райвоенкоматом 4-го июня 41-го года. Боец родом из Казани, и в смертном медальоне значится адрес его бабушки Хидиги Хуснутдиновой, тоже жившей в Казани. Но специалисты не исключают, что в Нижнем Тагиле все-таки остались родные погибшего солдата. Поэтому поисковики Татарстана отправили запрос на имя мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой с просьбой помочь разыскать родных Усмана Хуснутдинова.
Если вы знаете родственников этого бойца Великой Отечественной, позвоните по телефону 96-00-20.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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