Родственников еще одного погибшего солдата Великой Отечественной разыскивают в Нижнем Тагиле

По смертному медальону и архивным документам удалось установить, что останки принадлежат Усману Хуснутдинову 1918-го года рождения, призванному нижнетагильским райвоенкоматом 4-го июня 41-го года. Боец родом из Казани, и в смертном медальоне значится адрес его бабушки Хидиги Хуснутдиновой, тоже жившей в Казани. Но специалисты не исключают, что в Нижнем Тагиле все-таки остались родные погибшего солдата. Поэтому поисковики Татарстана отправили запрос на имя мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой с просьбой помочь разыскать родных Усмана Хуснутдинова.