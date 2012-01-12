11 января на Северном поселке Нижнего Тагила накрыли «крокодиловый» наркопритон (ФОТО)

Сотрудники фонда и полицейские несколько часов дежурили около дома 9 по улице Днепровская на Северном поселке. Заметив подозрительного мужчину с пылесосом в руках, направляющегося в подъезд, где, предположительно, находилось прибежище наркоманов, участники операции остановили его и допросили. Человек признался, что направляется за дозой наркотика и сообщил, что дезоморфин, готовящийся в квартире, уже готов к «употреблению». Сотрудники правоохранительных органов совместно с фондовцами проследовали вместе с наркоманом в квартиру. Там они обнаружили шесть дезоморфинщиков, среди которых была и хозяйка квартиры 35-летняя Марина Огольцова (на фото).

По данным руководителя приемной фонда в Тагиле Евгения Хабарова, Огольцова ранее судима за хранение героина и отсидела за это три года. Женщина вышла на свободу в марте 2011 года. Сейчас, по словам самой Марины, перешла на более дешевый дезоморфини употребляет его уже на протяжении двух месяцев. Наркотик, найденный при задержании, был изготовлензнакомыми Огольцовой, мужчинами 1977, 1976, 1981 и 1984 годов рождения. Помимо них в квартире еще находилась девушка 1988 года рождения, также употребляющая «крокодил». Все наркоманы задержаны и доставлены в отделение полиции.

Жители Нижнего Тагила, у которых есть информация о возможных местах расположения наркопритонов, могут сообщать ее по телефону фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле - 37-00-36. Сотрудники организации фиксируют и проверяют всю поступающую к ним информацию.

Кроме того, теперь городской информационный портал Tagilcity.ru будет рассказывать новости фонда о проверке и закрытии наркопритонов и, по возможности, публиковать видео с материалами работы сотрудников полиции и фонда.