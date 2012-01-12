Тагильские охотники помогли наказать лесорубов-нарушителей

Территория, которая числилась за ООО «ЭВА-ЛЕС», напоминала тайгу после бомбежки, рассказал природоохранный прокурор Василий Калинин. Было установлено, что при вырубке леса нарушались правила заготовки древесины, пожарной и санитарной безопасности, древесину вывозили несвоевременно, а деляночные столбы не убирались.

Из-за нарушения технологии разработки лесосеки техника повредила треть молодых деревьев. Нарушений, выявленных в ходе проверки, оказалось достаточно для возбуждения 4 административных дел. Департамент лесного хозяйства Свердловской области обязал ООО «ЭВА-ЛЕС» выплатить штраф в размере 78 тысяч рублей. По словам Василия Калинина, если бы не охотники, наказать безответственных лесорубов не удалось бы.

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