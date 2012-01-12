В ГИБДД принимают сообщения об опасных горках и наледях
12 января 2012, 09:32Происшествия
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В период с 11 по 20 января 2012 года в ГИБДД пройдет второй этап операции «Горка».
Цель мероприятий - обеспечение безопасности дорожного движения в условиях зимнего периода, способствующего образованию опасных горок, наледей, скатов, сформированных искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для катания и игр, сообщили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.
При выявлении опасных участков необходимо сообщать в дежурную часть ОГИБДД (25-00-44) или в отделение дорожной инспекции ОГИБДД (97-65-71).
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