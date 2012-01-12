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В ГИБДД принимают сообщения об опасных горках и наледях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ГИБДД принимают сообщения об опасных горках и наледях

12 января 2012, 09:32Происшествия
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