В ГИБДД принимают сообщения об опасных горках и наледях

Цель мероприятий - обеспечение безопасности дорожного движения в условиях зимнего периода, способствующего образованию опасных горок, наледей, скатов, сформированных искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для катания и игр, сообщили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.